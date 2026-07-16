Il ministro della Giustizia ha aperto un procedimento per valutare la concessione della Grazia a Mario Roggero. Dopo questa decisione, il presidente della Repubblica ha ricevuto il ministro. Durante l'incontro, è stato ribadito che la grazia spetta esclusivamente al capo dello Stato. Nessun altro ha avuto ruoli ufficiali in questa fase. La procedura è ancora in corso e non sono stati comunicati ulteriori dettagli.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero. Poi è stato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Non è una questione di merito sulla grazia al gioielliere piemontese, fanno notare fonti del Quirinale, anche perché ancora non è stata resa nota la motivazione della sentenza della Cassazione sul caso Roggero e quindi il discorso sulla concessione o meno della grazia è assolutamente prematuro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Grazia spetta solo al presidente della Repubblica»

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