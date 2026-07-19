Le rassicurazioni del Questore | Al Forte i furti sono calati del 26% e quasi 8mila le persone controllate

Il questore ha riferito che i furti in villa e i colpi di orologi sono diminuiti del 26% rispetto all'anno precedente. Nel corso delle operazioni di controllo, sono state identificate quasi 8.000 persone. Questi dati sono stati forniti in risposta all'aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza pubblica, evidenziando un calo dei reati di natura predatoria nel territorio.

Al crescente allarme sicurezza in paese, ecco che interviene direttamente il questore a snocciolare dati e trend. Numeri con un’unica interpretazione: i furti in villa e i colpi di orologi sono fortemente in calo rispetto al 2025. "Risultati frutto di un impegno collettivo - ha esordito il questore Edgardo Giobbi – considerato l’alto sforzo del Comune: il sindaco non è autorità locale di pubblica sicurezza, eppure ha attuato strategie importanti, mettendo in campo un impegno economico che sarebbe auspicabile che altri Comuni facessero. Ha potenziato la video sorveglianza e ha assunto personale estivo di polizia locale. Da parte nostra, anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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