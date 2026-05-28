Al volante ubriachi e con i coltellini | raffica di controlli per le strade del Mantovano 65 persone controllate

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle strade del Mantovano, i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno coinvolto 65 persone. Durante le verifiche, sono stati trovati alcuni conducenti sotto l’effetto di alcol e con oggetti pericolosi, come coltellini. I controlli sono stati svolti nell’ambito di un servizio di pattuglia, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o eventuali sanzioni elevate. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni.

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Mantova, 28 maggio 206 – I carabinieri della Compagnia di Gonzaga, nell’ambito dei servizi condivisi concordati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio, che si è svolto in diverse fasce orarie con l’impiego delle pattuglie dell’ Arma di Gonzaga. Sono stati controllati 48 veicoli e identificate 65 persone. Sono stati controllati tre esercizi pubblici ed elevate otto contravvenzioni al Codice della Strada.  Vediamo nel dettaglio cos’è successo.   Al volante sotto effetto alcolico . Un 44enne  residente a Suzzara è stato controllato dai carabinieri alla guida di un veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

al volante ubriachi e con i coltellini raffica di controlli per le strade del mantovano 65 persone controllate
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