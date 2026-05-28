Nelle strade del Mantovano, i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno coinvolto 65 persone. Durante le verifiche, sono stati trovati alcuni conducenti sotto l’effetto di alcol e con oggetti pericolosi, come coltellini. I controlli sono stati svolti nell’ambito di un servizio di pattuglia, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o eventuali sanzioni elevate. Nessun incidente è stato segnalato durante le operazioni.

Mantova, 28 maggio 206 – I carabinieri della Compagnia di Gonzaga, nell’ambito dei servizi condivisi concordati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno effettuato un servizio di controllo coordinato del territorio, che si è svolto in diverse fasce orarie con l’impiego delle pattuglie dell’ Arma di Gonzaga. Sono stati controllati 48 veicoli e identificate 65 persone. Sono stati controllati tre esercizi pubblici ed elevate otto contravvenzioni al Codice della Strada. Vediamo nel dettaglio cos’è successo. Al volante sotto effetto alcolico . Un 44enne residente a Suzzara è stato controllato dai carabinieri alla guida di un veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al volante ubriachi e con i coltellini: raffica di controlli per le strade del Mantovano, 65 persone controllate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Controlli dei carabinieri nel weekend: tre ubriachi al volante, due rifiutano il test antidroga: raffica di denunce

Dagli ubriachi al volante ai tenti furti, i Carabinieri denunciano undici persone nel corso dei controlliNei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, durante il quale...