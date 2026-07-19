Le Piscine di Salomone minacciate da Israele | ora i coloni vogliono impossessarsi del grande bacino idrico palestinese

Notizia in breve

I coloni israeliani hanno presentato una richiesta per annettere le Piscine di Salomone, un grande bacino idrico palestinese. La proposta si inserisce in una serie di azioni volte a espandere il controllo sui territori della Cisgiordania. Le autorità israeliane hanno già occupato e dislocato insediamenti in diverse zone, con l’obiettivo di consolidare la presenza e limitare l’accesso alle risorse. La mossa rischia di compromettere l’uso e la gestione delle risorse idriche palestinesi.