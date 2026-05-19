Cisgiordania i coloni danno fuoco ai raccolti nel villaggio palestinese di Al-Mughayyir

Nella notte, nel villaggio palestinese di Al-Mughayyir in Cisgiordania, alcuni terreni agricoli sono stati incendiati. I residenti del villaggio accusano i coloni israeliani di aver dato fuoco ai campi durante il periodo della mietitura. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze o sugli autori di questi atti. La vicenda si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra comunità palestinesi e coloni nella zona. Le autorità locali stanno valutando le conseguenze di quanto accaduto.

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