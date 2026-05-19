Cisgiordania i coloni danno fuoco ai raccolti nel villaggio palestinese di Al-Mughayyir
Nella notte, nel villaggio palestinese di Al-Mughayyir in Cisgiordania, alcuni terreni agricoli sono stati incendiati. I residenti del villaggio accusano i coloni israeliani di aver dato fuoco ai campi durante il periodo della mietitura. Non ci sono ancora dettagli sulle circostanze o sugli autori di questi atti. La vicenda si inserisce in un contesto di crescenti tensioni tra comunità palestinesi e coloni nella zona. Le autorità locali stanno valutando le conseguenze di quanto accaduto.
Tensione in Cisgiordania, dove i residenti del villaggio palestinese di Al-Mughayyir accusano alcuni coloni israeliani di aver appiccato incendi ai terreni agricoli durante la notte, proprio nel periodo del raccolto. Secondo le stime diffuse dalle autorità locali, sarebbero andati distrutti circa sette ettari e mezzo di terreno agricolo, oltre a più di 200 ulivi. L’esercito israeliano al momento non ha commentato l’accaduto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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