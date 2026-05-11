Cisgiordania famiglia palestinese costretta a riesumare il corpo di un familiare dai coloni israeliani

Una famiglia palestinese nella Cisgiordania occupata ha dichiarato di essere stata costretta a riesumare il corpo di un proprio familiare dopo l’arrivo di coloni israeliani armati. L’incidente si è verificato nel nord della regione, dove i familiari hanno riferito di aver dovuto interrompere la sepoltura a causa della presenza dei coloni. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle motivazioni o sulle eventuali conseguenze di quanto accaduto.

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Nel nord della Cisgiordania occupata una famiglia palestinese denuncia di essere stata costretta a interrompere la sepoltura di un proprio familiare dopo l’arrivo di alcuni coloni israeliani armati. Secondo il racconto dei parenti, l’ottantenne Hussein Asasa era stato sepolto venerdì in un cimitero vicino alla casa di famiglia, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’esercito israeliano. Poco dopo il funerale, però, alcuni uomini provenienti dall’insediamento di Sa-Nur avrebbero ordinato di riesumare il corpo, sostenendo che il terreno appartenesse alla colonia israeliana. L’esercito israeliano conferma di essere intervenuto dopo segnalazioni di scontri, precisando di non aver mai imposto lo spostamento della salma e di aver protetto la famiglia durante il trasferimento del corpo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cisgiordania, famiglia palestinese costretta a riesumare il corpo di un familiare dai coloni israeliani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Coloni israeliani senza freno in Cisgiordania: bruciata la moschea di un villaggio palestinese. Nuovi insediamenti nel piano “Un Milione in Samaria"Roma, 12 marzo 2026 - I coloni israeliani, approfittando del momento di crisi in Medio Oriente, si stanno espandendo senza limiti sui terreni dei... Cisgiordania, le case dei palestinesi bruciate dai coloni israelianiI coloni israeliani continuano ad attaccare le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata. Si parla di: Cisgiordania, coloni israeliani costringono i palestinesi a riesumare un corpo seppellito - Il video choc; I coloni israeliani costringono la famiglia palestinese a riesumare e seppellire il padre. Cisgiordania occupata: coloni israeliani hanno costretto una famiglia palestinese a dissotterrare la salma di Hussein Assasa, 80 anni, sepolto nel cimitero del villaggio di Asasa, vicino a Jenin, per trasferirla altrove. Nonostante la sepoltura fosse stata autorizza x.com Cisgiordania, famiglia palestinese costretta a riesumare il corpo di un familiare dai coloni israeliani(LaPresse) Nel nord della Cisgiordania occupata una famiglia palestinese denuncia di essere stata costretta a interrompere la sepoltura di un ... stream24.ilsole24ore.com