Le nuove destre all’assalto della democrazia

Le nuove destre stanno affrontando il tema della legge elettorale e della grazia a Mario Roggero con prese di posizione nette. Recentemente, il leader di una formazione politica ha espresso opinioni sulla riforma elettorale, mentre un altro esponente ha parlato di una possibile grazia. Le dichiarazioni sono state fatte in tempi ravvicinati e sembrano seguire una linea condivisa. Non sono state comunque annunciate decisioni ufficiali in merito.

Destre C’è un filo che lega le posizioni prese in questi giorni da Giorgia Meloni sulla legge elettorale e sulla grazia a Mario Roggero con le iniziative di Nigel Farage e Donald Trump Destre C’è un filo che lega le posizioni prese in questi giorni da Giorgia Meloni sulla legge elettorale e sulla grazia a Mario Roggero con le iniziative di Nigel Farage e Donald Trump Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. C’è un filo che lega le posizioni prese in questi giorni da Giorgia Meloni sulla legge elettorale e sulla grazia a Mario Roggero con le iniziative di Nigel Farage e Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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