Contro le nuove destre e ogni ritorno di fascismo Arezzo scelga la Memoria Attiva

Il 19 maggio 2026, un appello è stato lanciato in città per promuovere la Memoria Attiva come risposta alle minacce delle nuove destre e al rischio di rinascita di ideologie fasciste. La richiesta invita la comunità a mantenere vivo il ricordo degli eventi storici legati a quei periodi e a preservare i valori democratici. La proposta si inserisce in un contesto di sensibilizzazione sulla necessità di prevenire ogni forma di estremismo e di tutelare la memoria collettiva.

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