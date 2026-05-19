Contro le nuove destre e ogni ritorno di fascismo Arezzo scelga la Memoria Attiva
Il 19 maggio 2026, un appello è stato lanciato in città per promuovere la Memoria Attiva come risposta alle minacce delle nuove destre e al rischio di rinascita di ideologie fasciste. La richiesta invita la comunità a mantenere vivo il ricordo degli eventi storici legati a quei periodi e a preservare i valori democratici. La proposta si inserisce in un contesto di sensibilizzazione sulla necessità di prevenire ogni forma di estremismo e di tutelare la memoria collettiva.
Arezzo, 19 maggio 2026 – «Contro le nuove destre e ogni ritorno di fascismo, Arezzo scelga la Memoria Attiva. Museo della Resistenza subito». Giovedì 21 maggio, alle ore 18.00, Piazza Sant’Agostino ospiterà un incontro pubblico di fondamentale importanza per la tenuta democratica del nostro territorio. La lista civica Alternativa Comune per una Democrazia Radicale presenta l’iniziativa " Nuove Destre e Casapound", che vedrà come ospite principale Saverio Ferrari. Ferrari, ricercatore, saggista e Direttore dell’Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, è una delle voci più autorevoli in Italia nell’analisi dei fenomeni neofascisti e delle loro metamorfosi contemporanee. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il ritorno del Fascismo
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