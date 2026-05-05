Louis Lortie e I Pomeriggi Musicali chiudono la stagione de I Virtuosi Italiani

Da veronasera.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20.30, il Teatro Ristori di Verona ospiterà l’ultimo concerto della ventisettesima stagione de I Virtuosi Italiani, con Louis Lortie come protagonista. L’evento segnerà la chiusura di un ciclo di concerti che si sono svolti nel corso dell’anno, portando sul palco musicisti e interpreti di rilievo. La serata rappresenta il momento conclusivo di questa programmazione musicale.

Venerdì 8 maggio 2026, alle 20.30, il Teatro Ristori di Verona ospiterà l’evento conclusivo della ventisettesima stagione concertistica de I Virtuosi Italiani. La serata, intitolata significativamente “Mozart e l’Europa”, promette di essere un tributo solenne e appassionato al genio di Salisburgo.🔗 Leggi su Veronasera.it

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