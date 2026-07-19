Durante l'intervallo della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina si è svolto un halftime show, uno spettacolo musicale di breve durata ispirato al modello del Super Bowl.

Durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina c’è stato il cosiddetto halftime show, cioè un breve spettacolo musicale sul modello di quello del Super Bowl. Era la prima volta nella storia dei Mondiali ed è stato molto concitato: in pochi minuti si sono esibiti Madonna – che è stata la prima, ed è apparsa al fianco degli ex calciatori Ronaldo e Ronaldinho –, e poi i BTS, Justin Bieber, Shakira. A un certo punto si è visto Jason Sudeikis (cioè Ted Lasso, il protagonista dell’omonima serie tv) e si è anche sentita la canzone Seven Nations Army dei White Stripes (cioè la colonna sonora dei Mondiali vinti vent’anni dall’Italia). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Le foto dell’halftime show ai Mondiali di calcio

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The World Cup Half-Time Show is Gonna be Chaos

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