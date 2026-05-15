Per la prima volta nella storia dei mondiali di calcio, durante la finale del 2026, sarà presentato un halftime show in stile Super Bowl. La manifestazione, che si svolge in un contesto di solidarietà, vedrà esibirsi sul palco artisti come Madonna, Shakira e i BTS. Questa scelta segna un cambiamento nelle tradizioni legate agli eventi calcistici, puntando su uno spettacolo musicale di grande richiamo. L’evento rappresenta un esperimento di integrazione tra sport e intrattenimento di ampio pubblico.

Il calcio copia il football americano: nell’edizione 2026 della finale dei mondiali della FIFA Word Cup vedremo per la prima volta un halftime show dei mondiali in pieno stile Super Bowl. Per questa prima assoluta la FIFA ha progettato in grande, perché non si esibirà un solo artista ma saranno tre grandi nomi del pop mondiale a regalare una performance al pubblico dello stadio e a quello che seguirà la finale da casa: Madonna, Shakira e i BTS. In realtà, di uno show a metà della finale dei mondiali – che si terrà domenica 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey, lo stadio ospita le partite “in casa” sia dei New York Giants che dei New York Jets – si era parlato già lo scorso anno proprio di questi tempi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il primo halftime show dei mondiali di calcio punta su Madonna, Shakira e i BTS, e nasce come iniziativa solidale

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Madonna, Shakira e BTS saranno i protagonisti del Halftime Show dei mondiali di Calcio | MTV Celeb

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