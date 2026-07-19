Le foto della finale Spagna-Argentina
Al MetLife Stadium di New York si è disputata la finale della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina. Sono state scattate numerose fotografie durante la partita, catturando i momenti chiave dell’evento. La partita ha visto entrambe le squadre in campo per l’ultimo atto del torneo, con le immagini che documentano le azioni e le reazioni dei giocatori. La finale si è svolta nel contesto di un grande evento sportivo internazionale.
Al MetLife Stadium di New York l'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina: le foto della partita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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