le foto della finale spagna argentina

Notizia in breve

Al MetLife Stadium di New York si è disputata la finale della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina. Sono state scattate numerose fotografie durante la partita, catturando i momenti chiave dell’evento. La partita ha visto entrambe le squadre in campo per l’ultimo atto del torneo, con le immagini che documentano le azioni e le reazioni dei giocatori. La finale si è svolta nel contesto di un grande evento sportivo internazionale.