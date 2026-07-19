Sembra una assurdità, ma è la verità: il 26 giugno 2016 fu il giorno in cui Lionel Messi lasciò la nazionale argentina. Al termine della finale di Copa America Centenario persa al Metlife Stadium di New York contro il Cile, in cui sbagliò un calcio di rigore nella lotteria finale, egli annunciò il proprio ritiro dall'Albiceleste: "La decisione è presa. Ho fatto di tutto per cercare di vincere qualcosa, ma non ce l'ho fatta. La mia esperienza con la Seleccion è finita" affermò devastato nel post-match, reduce da quella sconfitta, quella del 2015 sempre in Copa e quella del 2014 in finale Mondiale. Il 19 luglio 2026 sarà il giorno in cui Lionel Messi giocherà la terza finale Mondiale della sua vita, il primo di sempre a giocarne tre da titolare. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Che storia, Lio! Sogno bis Mondiale al Metlife Stadium, dove annunciò il ritiro dalla nazionale nel 2016

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