Durante la partita, Otamendi è entrato al posto di Lisandro Martinez infortunato prima della fine del primo tempo, seguito da Paredes che è subentrato all’intervallo. Successivamente, Molina è stato schierato come terzino destro dopo un’ora di gioco. Lautaro Martinez ha segnato in semifinale, ma non è stato fatto entrare durante la partita, nonostante le sostituzioni e le esigenze tattiche.

Otamendi dentro per l'infortunio di Lisandro Martinez prima della fine del primo tempo. Poi Paredes all'intervallo. Molina per cambiare il terzino destro dopo un'ora. Medina e Simeone come ultime scelte a 20 minuti dalla fine. Questi sono stati i cinque cambi di Scaloni nella finale del Mondiale contro la Spagna. Non manca qualcuno? Lautaro Martinez non è entrato e colpisce, considerato che il capitano dell'Inter ha deciso la semifinale contro l'Inghilterra. Passare da essere l'eroe dell'Argentina a non entrare nei 16 andati in campo non era prevedibile. Il motivo? Scaloni ha fatto cambi tattici e, con una Spagna in controllo della partita, ha scelto di non permettersi le tre punte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro dal gol in semifinale alla panchina: ma perché Scaloni non lo fa entrare?

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