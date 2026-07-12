Lautaro Martinez ha segnato il gol decisivo nella partita tra Argentina e Svizzera, permettendo alla nazionale argentina di qualificarsi per la semifinale del Mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Argentina, che ora affronterà l’Inghilterra. La gara si è svolta nel corso della notte, nel quadro dei quarti di finale del torneo.

di Stefano Cori Lautaro Martinez nella notte ha messo il sigillo sul match che ha visto l’Argentina avere la meglio nei confronti della Svizzera. Nel corso della notte si è giocato il match tra Argentina e Svizzera, che ha concluso il programma dei quarti di finale del Mondiale. Ad avere la meglio è stata la formazione sudamericana, che ha superato il turno solamente dopo i tempi supplementari. Al vantaggio dei Campioni del Mondo in carica targato Mac Allister al 21? ha risposto Ndoye al 67?. Oltre il 90? la squadra di Lionel Scaloni ha avuto la meglio trovando prima il 2-1 con un super gol di Julian Alvarez al 112? e poi allo scadere è arrivato anche il 3-1, in gol questa volta proprio Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro Martinez gol e semifinale, l’Argentina fa fuori la Svizzera: ora c’è l’Inghilterra

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LAUTARO MARTINEZ SCORES THE PENALTY GOAL for ARGENTINA vs JORDAN WORLD CUP 2026

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