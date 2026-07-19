Prima della finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium, si è esibito un trio composto da Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger. La cantante italiana indossava un completo blu con strass, mentre gli artisti hanno cantato insieme durante il pre-show. L’evento si è svolto nel pomeriggio di oggi a New Jersey, con pubblico presente all’interno dello stadio. Nessuna altra informazione sui brani eseguiti o sulla durata dell’esibizione.

New York, 19 luglio 2026 – Laura Pausini featuring Robbie Wiliams e Nicole Scherzinger. Un inedito trio è stato protagonista dello show pre-partita che ha aperto la finalissima dei Mondiali 2026 al New York New Jersey Stadium New Jersey, che per molti ancora MetLife Stadium. Dopo l’esibizione di Jennifer Hudson, la popostar romagnola ha cantato la strofa in spagnolo dell’inno ufficiale della Fifa del 2025, scritto proprio dall’ex Take That ‘Desire’. Intanto i giocatori di Argentina e Spagna facevano il loro ingresso in campo. Per Pausini, Williams e Scherzinger, frontwoman delle Poussycat Dolls, è stato scelto un total look blu che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Laura Pausini in total blue e strass con Robbie Williams: il pre-show della finale mondiale scalda il MetLife Stadium

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