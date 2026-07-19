Il Giardino Zoologico di Pistoia partecipa a iniziative globali per proteggere habitat e specie in pericolo. Attraverso il sostegno a diversi progetti, si impegna a tutelare gli ambienti naturali e gli animali più vulnerabili, tra cui i pinguini. La struttura collabora con organizzazioni e programmi internazionali per la conservazione delle specie e la tutela delle aree di origine. L’obiettivo è contribuire alla salvaguardia delle popolazioni selvatiche attraverso azioni di supporto e sensibilizzazione.

PISTOIA Il Giardino Zoologico di Pistoia sostiene attivamente progetti in tutto il mondo per la salvaguardia degli habitat e delle specie animali più vulnerabili. Si tratta di interventi a lungo termine grazie ad associazioni che lavorano a stretto contatto con le comunità locali. Ne è un esempio il sostegno ad una organizzazione no profit attiva nell’Africa meridionale per la conservazione degli uccelli costieri (la Sanccob). Questa associazione opera in Sudafrica per contrastare il drastico declino degli uccelli marini, come il pinguino africano, specie dichiarata ufficialmente a rischio di estinzione nel 2010. E al Giardino Zoologico di Pistoia, dove da anni vengono tutelate colonie di pinguini africani, la collaborazione con questa organizazione è un progetto molto importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’asse della solidarietà. Il “gioco delle coppie” per tutelare i pinguini

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