Tre storie, tre tipi diversi d'amore, per raccontare un sentimento e le sue molteplici sfumature. Giampaolo Morelli dirige 'L'amore sta bene su tutto' e mette in scena personaggi travolti dall'imprevedibilità dei sentimenti. L'amore sta bene su tutto, ma è anche qualcosa di imprevedibile, difficile da incasellare, da capire. Da contenere. Questo vuole raccontare Giampaolo Morelli nel suo film, al cinema con PiperFilm: un sentimento che tutti conosciamo, ma di cui tutti abbiamo provato e proviamo sfumature differenti. C'è infatti la variante più passionale del sentimento, quella più affettuosa in cui la fiamma scivola col tempo, quello tra genitori, figli e familiari in generale, quello solido e fermo dell'amicizia vera.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - L’amore sta bene su tutto, la recensione: Giampaolo Morelli e il gioco delle coppie

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