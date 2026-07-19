L’Argentina sa come superare le avversità afferma il vincitore del 1978 Kempes

Un giocatore argentino, vincitore del Mondiale del 1978, ha dichiarato che il paese sa affrontare le difficoltà. La sua affermazione arriva mentre il mondo del calcio si concentra sui recenti sviluppi internazionali e le sfide che l’Argentina sta affrontando. La notizia è stata diffusa in un messaggio indirizzato ai lettori di un sito dedicato allo sport, senza ulteriori dettagli sui contesti specifici.

2026-07-19 12:27:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Mentre il mondo del calcio rivolge la sua attenzione al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, per la monumentale finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, un precedente vincitore ha sostenuto l’Argentina per riportare a casa il trofeo L’eroe della Coppa del Mondo del 1978 Mario Kempes, che divenne famoso capocannoniere quando l’Albiceleste vinse il suo primo titolo, ritiene che la squadra di Lionel Scaloni abbia sviluppato un vantaggio psicologico unico durante tutto il torneo. “L’Argentina ha dovuto affrontare molte sfide, dovendo rimontare in tre partite, il che dimostra la sua resilienza e capacità di ribaltare la situazione”, ha detto Kempes all’AS. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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L'Argentina non si ferma: 3-1 alla Giordania. Messi da record

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