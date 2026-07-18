Durante la partita, Kempes ha commentato la presenza di Alvarez e Lautaro Martinez nel reparto offensivo argentino, sottolineando la capacità di Alvarez di creare occasioni e la differenza di stile tra i due. Nel giorno del suo 72º compleanno, il campione del 1978 ha assistito alla rete di Lautaro contro l’Inghilterra, avvenuta durante la semifinale. Kempes si trovava in tribuna per festeggiare e ha commentato la partita senza fare riferimenti diretti alle scelte tattiche della squadra.

Il patriarca dell’attacco argentino ha visto quella testata dalla tribuna: nel giorno della rete di Lautaro agli inglesi, Mario Kempes compiva 72 anni allo stadio di Atlanta. Da commentatore Espn non perderà la finale in New Jersey sperando in un secondo regalo di uno degli eredi prediletti: "Lautaro si merita tutte le gioie del mondo", racconta il Matador al telefono. Quello di Lautaro Martinez all’Inghilterra è uno dei gol che cambiano un Mondiale, una carriera, una vita? "È un gol che nessuno dimenticherà mai, né Lautaro, perché non si segna spesso in una semifinale della Coppa del Mondo, né il nostro popolo argentino, che continua a vivere momenti di felicità incredibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kempes: "Chi insieme a Messi per la finale? Alvarez sa costruire gioco, ma Lautaro..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Argentina, chi con Messi? Lautaro ribalta il dualismo con AlvarezL'Argentina ha convocato Senesi, mentre il portiere titolare e il modulo di gioco sono ancora in discussione.

Kempes: "Lautaro è un grande, ricorda il mio Luque, Messi ha ancora fame. E quest'Argentina..."L’attaccante campione del 1978 ha detto che Lautaro ricorda il suo compagno di squadra Luque e che Messi ha ancora fame.