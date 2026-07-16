Il Supercomputer Opta ha calcolato le probabilità di vittoria per le due squadre in finale ai Mondiali 2026. La partita sarà tra la nazionale spagnola e quella argentina, entrambe con percorsi qualificanti nel torneo. Le percentuali indicate dall’algoritmo evidenziano le possibilità di successo di ciascuna squadra, contribuendo a definire l’esito atteso dell’ultimo match della competizione. La finale si giocherà nel prossimo appuntamento della Coppa del Mondo.

La finale sarà tra la Roja e l'Albiceleste, due percorsi straordinari che si concluderanno con l'ultimo atto della Coppa del Mondo. L'algoritmo di Opta ha già stabilito le probabilità di vittoria delle due squadre Abbiamo finalmente la finale del Mondiale 2026. Le semifinali traFrancia e SpagnaeInghilterra e Argentinaci hanno regalato spettacolo e colpi di scena, regalandoci una delle finali più romantiche che potessero capitare: lo scontro sarà generazionale, Messi contro Yamal,ArgentinacontroSpagna, chi si laurerà campione del Mondo? Una risposta può fornirla l’algoritmo diOptache ha divulgato le sue percentuali in vista della partita di domenica a New York. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Supercomputer Opta ha scelto il vincitore del Mondiale: le percenutali di Spagna-Argentina

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