L’appello della moglie a Mattarella | Chiedo clemenza e umanità

Da ilgiornale.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La condanna a circa 15 anni di carcere per Mario Roggero rende difficile ottenere la grazia in tempi rapidi. La moglie ha rivolto un appello al presidente della Repubblica, chiedendo clemenza e umanità. La richiesta arriva mentre la permanenza in carcere di Roggero si prospetta lunga, considerando la severità della condanna.

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La permanenza in carcere di Mario Roggero potrebbe non essere breve: la condanna a 14 anni e 9 mesi pesa come un macigno e realisticamente non è semplice ottenere la grazia in tempi così stretti. Ma la famiglia, e lo stesso gioielliere, ci credono lo stesso e vogliono coltivare la speranza, anche per sopportare meglio questi momenti drammatici. “Al presidente Mattarella mi rivolgo come moglie e come madre, con il massimo rispetto per il suo ruolo di capo dello Stato. Gli chiedo soltanto di guardare oltre le carte processuali, di considerare l'età di Mario, i traumi che ha subito e il fatto che non è un pericolo per la società. Gli chiedo un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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