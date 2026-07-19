L’antipolitica in quota
Sul bivacco Bruno Ferrario a 2 sono state trovate scritte con pennarello indelebile, tra cui “Free the oppressed world”, “Vota Potere al Popolo”, “Free Palestine” e “No milanesi”. Le frasi sono state tracciate sulle pareti dell’edificio, senza ulteriori dettagli su eventuali autori o motivazioni. La zona è stata sottoposta a verifiche, e non ci sono altre informazioni disponibili al momento.
“Free the oppressed world”, “Vota Potere al Popolo”, “Free Palestine”, “No milanesi”: sono alcune delle frasi scritte con pennarello indelebile sulle pareti del bivacco Bruno Ferrario a 2.184 metri sul livello del mare, in cima alla Grigna Meridionale. Vandalismi che lasciano tanta amarezza in chi vive le montagne lecchesi con quel senso del sacro che sa trasmettere un rapporto così stretto tra uomo e natura come quello che vivono gli alpinisti. Ma anche chi preferisce stare intorno al livello del mare capisce bene che di politico non c’è un bel nulla, in quei messaggi. Anzi, sono proprio l’antipolitica. Perché se “politica” è ciò che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
TN Polls: TVK Chief's Temple Visit Draws Massive Crowds As Dravidian Parties Fear Vote Share Loss
Notizie e thread social correlati
L’invenzione di Vannacci, dalla Lega all’antipolitica: dove guarda l’ex generaleUn ex generale, noto per le sue posizioni politiche, ha annunciato un nuovo progetto che si presenta come un’idea originale, passando dalla Lega...
Per MfE ricavi a quota 1,4 miliardiIl gruppo televisivo ha registrato ricavi per circa 1,4 miliardi di euro nel primo trimestre, segnando la prima consolidazione del gruppo tedesco...