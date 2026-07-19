L’antipolitica in quota

Notizia in breve

Sul bivacco Bruno Ferrario a 2 sono state trovate scritte con pennarello indelebile, tra cui “Free the oppressed world”, “Vota Potere al Popolo”, “Free Palestine” e “No milanesi”. Le frasi sono state tracciate sulle pareti dell’edificio, senza ulteriori dettagli su eventuali autori o motivazioni. La zona è stata sottoposta a verifiche, e non ci sono altre informazioni disponibili al momento.