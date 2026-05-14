Il gruppo televisivo ha registrato ricavi per circa 1,4 miliardi di euro nel primo trimestre, segnando la prima consolidazione del gruppo tedesco dopo l’acquisizione di ProsiebenSat1, completata nel 2025. La notizia è stata comunicata ieri dal consiglio di amministrazione, presieduto da Pier Silvio Berlusconi. La decisione di includere il gruppo tedesco nei rendiconti finanziari avviene subito dopo il perfezionamento dell’acquisto.

Per la prima volta dall'acquisizione di ProsiebenSat1, conclusa nel 2025, Mfe-Mediaset consolida il gruppo tedesco già nella prima trimestrale dell'anno, approvata ieri dal Cda guidato da Pier Silvio Berlusconi (in foto). Come previsto, l'impatto della Germania sui conti del Biscione è stato negativo; ma a sorpresa, gli effetti sono risultati migliori delle previsioni degli analisti, grazie soprattutto al lavoro di taglio dei costi operativi consolidati. Questa la sintesi, che nei numeri si riflette in un risultato netto negativo per 26 milioni, migliore rispetto al proforma 2025 di -41 milioni. I ricavi gennaio-marzo hanno chiuso a quota 1.463 milioni rispetto ai 1.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Per MfE ricavi a quota 1,4 miliardi

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