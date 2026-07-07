Un ex generale, noto per le sue posizioni politiche, ha annunciato un nuovo progetto che si presenta come un’idea originale, passando dalla Lega all’area dell’antipolitica. La sua proposta ha attirato l’attenzione dei media di sinistra, che lo ospitano frequentemente. Questi programmi televisivi sembrano trovarsi in difficoltà nel controbattere le sue affermazioni, spesso lasciandolo libero di esporre le sue opinioni senza molte contestazioni.

Roma, 7 luglio 2026 – La sinistra editorial-televisiva lo adora, perché toglie voti a Giorgia Meloni, quindi lo ospita volentieri facendo parecchia fatica a contrastarne gli argomenti ( citofonare Lilli Gruber ). La destra lo teme perché continua a crescere nei sondaggi, settimana dopo settimana, come certifica Nando Pagnoncelli con il suo vannacciometro. Dunque non si può non fare i conti con il Generale in Pensione Roberto Vannacci, nato come invenzione politico-letteraria di Repubblica e poi esploso grazie all’agibilità concessa da Matteo Salvini, che adesso si ritrova con un feroce concorrente da fronteggiare, persino nelle mitologiche periferie, dove si è passati dal duello fra sinistra e destra a quello fra destra e destra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’invenzione di Vannacci, dalla Lega all’antipolitica: dove guarda l’ex generale

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