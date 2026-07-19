Da oggi, il tram della Linea Rossa ha iniziato a circolare in via San Felice, con la pensilina della fermata 12 collocata al centro della strada. La modifica alla viabilità riguarda anche l’area dell’anello di via San Felice e il Canale, dove sono state apportate nuove regolamentazioni e spostamenti. Le nuove disposizioni sono state adottate per consentire il passaggio del tram e gestire il traffico nelle zone interessate.

Bologna, 19 luglio 2026 – Porta San Felice è alle spalle. Il tram è appena entrato in via San Felice. La pensilina della fermata 12 della Linea Rossa è al centro della strada. Doppio binario, direzione centro e direzione Maggiore, oltre a una corsia delle auto che rimarrà percorribile verso il cuore di Bologna. Così l’assetto della viabilità cittadina nella parte ovest del centro cittadino diventa definitiva. Dopo il viaggio lungo via Saffi, la tappa di ‘Grandi opere. La sfida’ sbarca tra i ciottoli. I cittadini in questa zona hanno detto perlopiù addio ai cantieri. Manca sempre meno alla messa in strada del nuovo veicolo cittadino, atteso per la primavera del 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’anello di via San Felice, il Canale e le pensiline. Tram: ecco le modifiche alla viabilità con la Linea Rossa

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