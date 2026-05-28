Le modifiche alla viabilità in Bolognina per i cantieri del tram

Da bolognatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavori del tram in Bolognina stanno per terminare e i cantieri saranno rimossi dalle strade. La fine delle opere è prevista a breve, consentendo di riaprire le strade interessate. La viabilità sarà ripristinata nelle aree coinvolte dai lavori. Non sono stati comunicati ancora i dettagli precisi sulle date di chiusura dei cantieri. La conclusione delle opere permetterà di tornare alla normale circolazione.

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Manca sempre meno alla conclusione dei lavori del tram. In alcune zone i cantieri lasceranno presto le strade, e una di queste è la Bolognina. Qui, nei prossimi giorni, sono previsti alcuni interventi per la posa delle rotaie, e per questo cambierà momentaneamente la viabilità.Come riferisce il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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