A Bologna, la linea rossa del tram sta per essere completata, con l’88% delle rotaie già posate. Da alcuni giorni si sta procedendo anche al montaggio delle pensiline lungo il percorso. La fase di lavori si avvicina alla conclusione, mentre non sono ancora stati comunicati i tempi per l’attivazione ufficiale. La linea rappresenta un importante intervento nel sistema di trasporto pubblico cittadino.

Bologna, 13 maggio 2026 – La posa delle rotaie della linea rossa del tram è sempre più vicina alla fine con l’88% di completamento. Per questo motivo è partito l’allestimento delle prime pensiline delle fermate lungo questa linea che collegherà Borgo Panigale con San Donnino: è ancora in forse, infatti, la sistemazione del ponte sulla tangenziale che consentirà al tracciato di arrivare – come da programma – all’area CaabFico. Le fasi di montaggio delle pensiline. La fase iniziale è quella della posa delle colonne metalliche, su cui poggerà la trave che dovrà sostenere il tetto in cristallo. Una struttura essenziale, capace di garantire la massima accessibilità, unita a una molteplicità di funzioni digitali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram Bologna: linea rossa completa all’88%, via al montaggio delle pensiline

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