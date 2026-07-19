L’Ancona Jazz Festival cala l’asso Una leggenda di nome Billy Cobham

L’Ancona Jazz Summer Festival 2026 annuncia la presenza di Billy Cobham, che questa sera alle 21 terrà un concerto. La manifestazione si svolge nella città e rappresenta un evento di rilievo nel panorama jazz. La serata vedrà l’esibizione del musicista, noto per la sua carriera internazionale. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in una location all’aperto. La presenza di Cobham costituisce il punto centrale dell’edizione 2026 del festival.

L’Ancona Jazz Summer Festival cala il suo asso. L’edizione 2026 della storica manifestazione sarà ricordata soprattutto per la presenza di Billy Cobham, che questa sera (ore 21.15) porterà all’Anfiteatro Romano il suo progetto " Time Machine ", che lo vede riproporre alcuni dei suoi più grandi capolavori affiancato da una band d’eccezione, formata da Bjorn Arko, sassofono, Andrea Andreoli, trombone, Antonio Baldino, tromba, Gary Husband, tastiere, Rocco Ziffarelli, chitarra, e Victor Cisternas, basso. Inutile dire chi ci sarà alla batteria, strumento che, almeno in ambito jazz-fusion, fa praticamente rima con Billy Cobham. Stiamo parlando di una figura leggendaria, che molti hanno scoperto nei primi anni Settanta ascoltando i dischi della Mahavisnu Orchestra, mitica band fondata dallo straordinario chitarrista John McLaughlin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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