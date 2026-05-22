Nasce GIO Festival | opera jazz e cinema in nome compositore pugliese

A Roma è stato annunciato il debutto di GIO Festival, un evento dedicato all'opera, al jazz e al cinema. Il festival porta il nome di Umberto Giordano, compositore di opere liriche nato a Foggia nel 1867. La manifestazione si svolgerà con l’obiettivo di celebrare il suo patrimonio artistico attraverso diverse discipline musicali e cinematografiche. La programmazione prevede spettacoli e proiezioni che si svolgeranno in diverse location della città. L’evento è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi.

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