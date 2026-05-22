Nasce GIO Festival | opera jazz e cinema in nome compositore pugliese
A Roma è stato annunciato il debutto di GIO Festival, un evento dedicato all'opera, al jazz e al cinema. Il festival porta il nome di Umberto Giordano, compositore di opere liriche nato a Foggia nel 1867. La manifestazione si svolgerà con l’obiettivo di celebrare il suo patrimonio artistico attraverso diverse discipline musicali e cinematografiche. La programmazione prevede spettacoli e proiezioni che si svolgeranno in diverse location della città. L’evento è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi.
Roma, 22 mag. (askanews) – Nasce ‘GIO Festival – Giordano International Opera Festival’, un nuovo festival nel nome di Umberto Giordano, compositore di opere liriche nato a Foggia (nel 1867). Dal 5 al 20 giugno nel territorio più incontaminato della Puglia, la Capitanata, ossia la Provincia di Foggia, cuore storico di eccellenze enogastronomiche, borghi antichi, dai selvaggi Monti Dauni fino allo splendido mare del Gargano, artisti da tutto il mondo si uniranno alle eccellenze locali per dare vita ad una grande kermesse itinerante all’interno della città, ma anche nei borghi montani di Biccari e Roseto Valfortore, nel Tavoliere a Torremaggiore fino alle gemme del Gargano con Peschici, Manfredonia e Vieste. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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