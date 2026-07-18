percussioni e vibrazioni la batteria di cobham infiamma il festival jazz

Billy Cobham ha eseguito una performance di batteria durante il 58° Festival Internazionale del Jazz della Spezia. La sua esibizione, caratterizzata da percussioni e vibrazioni intense, si è svolta in piazza Europa questa sera. La performance ha coinvolto il pubblico presente, con un ritmo energico e potente. La serata ha visto la partecipazione di artisti jazz di rilievo, confermando l’evento come uno dei principali appuntamenti musicali della stagione.

Il battito tellurico di Billy Cobham torna a vibrare sul palco del 58° Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Piazza Europa, stasera alle 21.30, accoglierà una delle figure più influenti nella storia della batteria moderna, protagonista di un concerto che promette di ripercorrere le tappe fondamentali di un’evoluzione musicale senza confini. La figura di Cobham non è solo quella di un percussionista: è il motore ritmico che ha ridefinito il jazz-rock negli anni Settanta. Il mondo musicale scoprì la sua potenza esplosiva con la Mahavishnu Orchestra, ma il suo lascito affonda le radici in collaborazioni che hanno segnato epoche intere.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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