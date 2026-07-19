In Lombardia, il tasso di disoccupazione è sceso al 2,5%, raggiungendo un minimo storico. Tuttavia, il 27,7% della popolazione tra i 15 e i 64 anni risulta inattiva, rappresentando un numero ancora elevato di persone ai margini del mercato del lavoro. La vera criticità non è più la disoccupazione, ma la stagnazione dei salari e la presenza di inattivi. La sfida principale è coinvolgere questa quota di inattivi nel mercato del lavoro.

La vera emergenza "non è più la disoccupazione in senso tradizionale", perché in Lombardia il tasso è sceso al 2.5%, ai minimi storici. Il problema è "la stagnazione dei salari" e il numero "ancora troppo elevato" di persone che restano ai margini del mercato del lavoro, perché il 27,7% della popolazione tra i 15 e i 64 anni è inattivo. Ed è su questo bacino che si concentreranno gli sforzi di Afol Metropolitana, azienda partecipata dai Comuni che gestisce i centri per l’impiego e centri di formazione sul territorio presieduta dalla giuslavorista Orsola Razzolini. Dagli ultimi dati di Assolombarda spicca, per la prima volta dopo "sette trimestri di incremento", il calo dello 0,2% degli inattivi in età lavorativa: sono quattromila in meno nel trimestre gennaio-marzo 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’analisi e le strategie. Disoccupati ai minimi e un esercito di inattivi: "La sfida è raggiungerli"

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