Cina matrimoni ai minimi dal 2020 | scatta la sfida demografica

In Cina, il numero di matrimoni celebrati ha raggiunto il livello più basso dal 2020, segnando una significativa diminuzione rispetto agli anni precedenti. Per affrontare questa tendenza, il governo ha introdotto voucher economici destinati a incentivare le coppie a sposarsi. Per ricevere i sussidi statali, le coppie devono seguire tre passaggi burocratici: presentare domanda presso gli uffici competenti, fornire i documenti richiesti e completare le procedure di registrazione. Questi interventi si inseriscono in un quadro di strategie per arginare il declino demografico.

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