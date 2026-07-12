Le acque della provincia di Ferrara sono tra le più efficienti, con dispersione idrica ai minimi livelli. Tuttavia, il 32% dell’acqua prodotta non raggiunge i rubinetti, indicando perdite significative nella rete. La situazione si distingue rispetto ad altre aree del Paese, dove le perdite sono generalmente più alte. La classifica evidenzia come Ferrara gestisca in modo più virtuoso le risorse idriche, pur affrontando ancora problemi di dispersione.

Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che Ferrara, almeno sul fronte delle perdite della rete idrica, naviga controcorrente rispetto a buona parte del Paese. Mentre l’Italia continua a disperdere quasi una goccia d’acqua su due e l’emergenza siccità torna a bussare con forza alle porte di città e campagne, il capoluogo estense si colloca nella parte virtuosa della graduatoria nazionale. Un risultato che spicca ancora di più se confrontato con le realtà più in difficoltà del Mezzogiorno e con una media nazionale che continua a fotografare una rete idrica piena di falle. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, elaborata sui dati Istat relativi al 2022, a Ferrara va disperso il 32% dell’acqua immessa nella rete: significa che ogni giorno si perdono 97 litri pro capite sui 303 immessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le acque estensi fra le più virtuose. Dispersione idrica ai minimi. Ma il 32% non arriva ai rubinetti

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