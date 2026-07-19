L’allarme di Cia | Serve più acqua da Montedoglio

Notizia in breve

Le aziende agricole vicine alla diga di Montedoglio hanno accesso all’acqua attraverso la rete irrigua, mentre altre non hanno ancora ricevuto forniture. La Confederazione italiana agricoltori ha richiesto un aumento delle forniture di acqua provenienti dalla diga, sottolineando la disparità tra le aziende che già ne beneficiano e quelle in attesa. La differenza di approvvigionamento riguarda pochi chilometri di distanza.