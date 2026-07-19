L’allarme di Cia | Serve più acqua da Montedoglio
Le aziende agricole vicine alla diga di Montedoglio hanno accesso all’acqua attraverso la rete irrigua, mentre altre non hanno ancora ricevuto forniture. La Confederazione italiana agricoltori ha richiesto un aumento delle forniture di acqua provenienti dalla diga, sottolineando la disparità tra le aziende che già ne beneficiano e quelle in attesa. La differenza di approvvigionamento riguarda pochi chilometri di distanza.
Pochi chilometri di distanza, due modi opposti di fare agricoltura. Da una parte le aziende raggiunte dalla rete irrigua alimentata dalla diga di Montedoglio, dall’altra quelle che l’acqua la aspettano ancora. Una differenza che oggi significa costi, qualità delle produzioni e tenuta economica di fronte a estati sempre più calde. "Per noi l’acqua di Montedoglio è ancora un miraggio", racconta Vincenzo Boldi, titolare di un’azienda agricola di Castiglion Fiorentino specializzata in ortaggi. Lui utilizza l’acqua del fiume dall’Allacciante di Sinistra, senza poter contare sull’irrigazione programmata della rete consortile. "Essere collegati... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Cia, dall’Assemblea nazionale il grido d’allarme “Sempre più aziende rischiano di chiudere”L’Assemblea nazionale della Cia ha lanciato un allarme sulla possibile chiusura di molte aziende agricole, sottolineando la crescente difficoltà del...
L’acqua c’è, i tubi un po’ meno: Montedoglio guarda i campi e aspetta la coincidenzaIn Alto Valdarno, l’acqua è presente, ma i tubi di distribuzione sono insufficienti.
Temi più discussi: Siccità, l’allarme Cia: I frutteti sono a rischio. Servono invasi subito; L’allarme di Cia: Serve più acqua da Montedoglio; Cia Agricoltori delle Alpi: allarme siccità in montagna; Caldo, arriva la terza ondata: allarme per l'agricoltura.
Vitivinicolo, Cia Cuneo: Dopo l’allarme è calato il silenzio, ma la crisi non è finita ideawebtv.it/2026/07/18/vit… via @www.ideawebtv.it - Quotidiano on line della provincia di Cuneo x.com
Cia Calabria: Allarme su Piana Scrisi a rischio di speculazione fotovoltaica https://www.calabrianews24.com/news/163146796550/cia-calabria-allarme-su-piana-scrisi-a-rischio-di-speculazione-fotovoltaica?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_c facebook
L’allarme di Cia: Serve più acqua da MontedoglioPochi chilometri di distanza, due modi opposti di fare agricoltura. Da una parte le aziende raggiunte dalla rete irrigua ... lanazione.it
L'allarme della Cia Veneto: Po sotto lo zero idrometrico. Bassa Padovana, acqua solo per 10 giorniGrande la preoccupazione tra gli agricoltori che dicono: il mais non irriguo ha già perso fino al 35% del raccolto potenziale ... rainews.it