In Alto Valdarno, l’acqua è presente, ma i tubi di distribuzione sono insufficienti. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno segnala che le condizioni attuali richiedono una coincidenza tra le risorse idriche disponibili e le esigenze agricole. La situazione viene monitorata attraverso documenti ufficiali, mentre si attendono interventi per migliorare la rete di distribuzione. La disponibilità idrica resta stabile, ma la carenza di infrastrutture limita l’utilizzo delle risorse.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli FONTE comunicato stampa Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno In Alto Valdarno l’acqua c’è. È nei bacini, negli invasi, nei progetti, nelle relazioni tecniche e probabilmente anche in qualche faldone rilegato con cura. Il problema è che, per arrivare alle aziende agricole, dovrebbe trovare una rete irrigua abbastanza estesa da non fermarsi a metà strada a chiedere informazioni. È questo il paradosso emerso dal confronto tra il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e le organizzazioni agricole delle province di Arezzo e Siena: la risorsa idrica non manca, ma le infrastrutture per distribuirla sono ancora insufficienti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’acqua c’è, i tubi un po’ meno: Montedoglio guarda i campi e aspetta la coincidenza

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