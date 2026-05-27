L’Assemblea nazionale della Cia ha lanciato un allarme sulla possibile chiusura di molte aziende agricole, sottolineando la crescente difficoltà del settore. È stato evidenziato il bisogno di rafforzare il ruolo dell’associazione, di sostenere il reddito agricolo e di sviluppare nuove opportunità per le imprese e i giovani. La richiesta si concentra sulla necessità di interventi concreti per evitare la perdita di attività agricole.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Un forte richiamo alla necessità di rafforzare il ruolo dell’associazione, sostenere il reddito agricolo e costruire nuove prospettive per le imprese e per i giovani. È questo il cuore dell’intervento di Serena Stefani, presidente di Cia Arezzo, nel corso dell’assemblea nazionale per la nomina della nuova governance associativa. Nel suo intervento, Stefani ha innanzitutto rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto dalla dirigenza uscente e da tutta la struttura associativa, sottolineando l’importanza del percorso di riorganizzazione intrapreso negli ultimi anni. “La nostra associazione – ha evidenziato – deve continuare a investire nella formazione continua dei dipendenti e dei collaboratori, per essere sempre più preparata a dare risposte efficaci alle esigenze delle imprese agricole e dei cittadini”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cia, dall’Assemblea nazionale il grido d’allarme “Sempre più aziende rischiano di chiudere”

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