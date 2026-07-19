Gli sfollati di Rocca San Casciano segnalano che i centri di assistenza temporanea sono stati sospesi, lasciandoli senza supporto. Molti di loro continuano a pagare i mutui e le spese di affitto, nonostante siano ancora senza una casa. La richiesta è di interventi immediati da parte delle autorità per risolvere questa situazione di difficoltà economica e abitativa.

"Noi del Comitato dei Terremotati di Rocca San Casciano vogliamo portare all’attenzione delle istituzioni e autorità competenti una situazione che sta diventando sempre più insostenibile per le famiglie che ancora non sono rientrate nelle loro case". A sostenerlo è il presidente Lorenzo Frassineti, che spiega: "Con il passaggio dalla fase di emergenza, gestita dalla Regione, a quella della ricostruzione, gestita dal Commissario nazionale Guido Castelli, anche a causa del mancato sblocco dei fondi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i pagamenti del Cas sono stati sospesi". Si tratta di una sigla che indica il Contributo di Autonoma Sistemazione, ovvero un aiuto a pagare l’affitto in una nuova abitazione al posto di quella colpita da una calamità naturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’allarme degli sfollati per il terremoto: "Sospesi i Cas. E paghiamo ancora i mutui"

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