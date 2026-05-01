Ascoli l?onda lunga del terremoto | 382 famiglie ancora sfollate tante percepiscono l?ex Cas E le ordinanze di sgombero non si fermano

A distanza di tempo dal terremoto che ha colpito la zona, ancora 382 famiglie sono costrette a vivere fuori casa. Molte di queste percepiscono il contributo di sostegno ed emergono continui interventi di sgombero e ricostruzione. Tra cantieri che si avviano e altri che si chiudono, il processo di ripristino continua con le ordinanze di sgombero che non si fermano. La situazione resta complessa per molte famiglie coinvolte.

ASCOLI Tra cantieri che chiudono e altri che si aprono, tra impalcature che si smontano e quelle che si montano, sono al momento 382 le famiglie ascolane sfollate che percepiscono il contributo di disagio abitativo (attivato a fine 2024 al posto dei Cas) a seguito degli interventi post sisma per sanare le ferite provocate dal terremoto del 2016. Uno scenario che rende ancora l’idea di un numero consistente di erogazioni dovuto al fatto che a fronte di nuclei familiari che man mano, a lavori conclusi, tornano nella propria abitazione, si affiancano anche nuovi cantieri in partenza in altri appartamenti che richiedono, inevitabilmente, l’evacuazione.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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