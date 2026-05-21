Terremoto il capo della Protezione civile | Nove sfollati a Bacoli i danni maggiori

Un terremoto ha provocato lo sgombero di nove persone nella zona dei Campi Flegrei. Questa è la principale informazione emersa durante una riunione a Bacoli, alla quale hanno partecipato i sindaci locali e il responsabile della Protezione civile. Il capo della Protezione civile ha riferito che i danni più gravi si sono verificati proprio a Bacoli, senza fornire dettagli specifici sulle cause o sulla natura delle riparazioni necessarie. Nessun altro dato riguardante vittime o altre località è stato comunicato.

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Nove persone sgomberate. È questo il dato più rilevante che emerge dalla riunione che si è tenuta a Bacoli tra i sindaci dei Campi Flegrei e il capo della protezione civile Fabio Ciciliano. Un incontro organizzato dopo la scossa di magnitudo 4.4 che all'alba a svegliato la popolazione. Rispetto a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Terremoto a Napoli e nei Campi Flegrei, il vertice a Bacoli con il capo della protezione civile Sullo stesso argomento Ciciliano (Protezione Civile) a Bacoli: “9 sfollati ma nessun danno strutturale”Tempo di lettura: 2 minutiA Bacoli, per fare il punto sui danni causati dal sisma verificatosi all’alba con epicentro ai Campi Flegrei, è giunto il... Bacoli, Ciciliano (Protezione Civile): “9 sfollati ma nessun danno strutturale”Tempo di lettura: 2 minutiA Bacoli, per fare il punto sui danni causati dal sisma verificatosi all’alba con epicentro ai Campi Flegrei, è giunto il... Udine, #6maggio| Il Sottocapo di Stato Maggiore della #Difesa, Gen. S.A. Luigi Del Bene, ha preso parte al Convegno Il Genio Militare e il Modello Friuli: 50 Anni dal Terremoto del 1976 - Memoria, Sinergia e Prospettive Future, organizzato dal Presidente x.com Terremoto, il capo della Protezione civile: Nove sfollati, a Bacoli i danni maggioriFabio Ciciliano si è recato a Bacoli dopo il Sisma di magnitudo 4.4. Oltre quaranta le segnalazioni di danni dei cittadini ... napolitoday.it Terremoto ai Campi Flegrei: crolla il belvedere di Baia, alle pendici del Castello AragoneseL’epicentro del terremoto è stato in mare, al largo della nostra costa. E la scossa ha avuto magnitudo 4.4. Tra le più importanti in questi ultimi anni. Ho appena ricevuto la chiamata del Capo Dipart ... msn.com