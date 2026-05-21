Terremoto il capo della Protezione civile | Nove sfollati a Bacoli i danni maggiori

Da napolitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto ha provocato lo sgombero di nove persone nella zona dei Campi Flegrei. Questa è la principale informazione emersa durante una riunione a Bacoli, alla quale hanno partecipato i sindaci locali e il responsabile della Protezione civile. Il capo della Protezione civile ha riferito che i danni più gravi si sono verificati proprio a Bacoli, senza fornire dettagli specifici sulle cause o sulla natura delle riparazioni necessarie. Nessun altro dato riguardante vittime o altre località è stato comunicato.

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Nove persone sgomberate. È questo il dato più rilevante che emerge dalla riunione che si è tenuta a Bacoli tra i sindaci dei Campi Flegrei e il capo della protezione civile Fabio Ciciliano. Un incontro organizzato dopo la scossa di magnitudo 4.4 che all'alba a svegliato la popolazione. Rispetto a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Terremoto a Napoli e nei Campi Flegrei, il vertice a Bacoli con il capo della protezione civile

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