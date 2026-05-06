Mercoledì 6 maggio, Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati a condurre una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, trasmessa su Canale 5 in access prime time. Lo show continua a coinvolgere il pubblico con giochi e momenti imprevedibili, mantenendo una presenza stabile nel palinsesto televisivo. Durante la puntata, Gerry Scotti si è arrabbiato con il campione a causa di un errore evidente, suscitando reazioni tra gli spettatori.

Mercoledì 6 maggio Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati nell’access prime time di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show che continua a tenere compagnia agli spettatori tra gioco e momenti sempre più imprevedibili. Quella andata in onda è una partita tutt’altro che lineare, ricca di colpi di scena e ribaltamenti improvvisi. E a lasciarsi trascinare dal gioco questa volta è anche Gerry Scotti che, davanti a una clamorosa esitazione del campione Alfonso, non riesce proprio a nascondere stupore e una certa amarezza. “La Ruota della Fortuna”, il campione fa arrabbiare Gerry Scotti. Le serate televisive non sarebbero le stesse senza il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry si arrabbia con il campione per un errore clamoroso

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