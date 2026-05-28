Jannik Sinner ha commesso un errore clamoroso sotto rete durante il terzo set contro il francese Clement Tabur al primo turno di Roland Garros. L’incidente ha sorpreso il pubblico, mentre il giocatore italiano dominava il set. La partita si sta svolgendo sulla terra battuta parigina, con Sinner che ha già vinto i primi due set. Non sono stati segnalati altri episodi rilevanti o cambi di risultato finora.

Siamo alla fine del terzo set: Jannik Sinner sta facilmente triturando il francese Clement Tabur, al primo turno del Roland Garros. L'italiano, numero uno al mondo, è in vantaggio di 2 set (6-1 6-3) e ha tre palle match sul servizio del padrone di casa. Sul 40-15, il numero 171 del ranking Atp batte, risponde e spalanca la porta della vittoria al fenomeno di San Candido, che da centrocampo piazza la più comoda delle volée di dritto. Un piattone che, clamorosamente, finisce a lato di alcuni metri. Più incredulo di Sinner, che si copre il volto con le mani, e dello stesso Tabur, che tira un sospiro di sollievo, c'è solo il pubblico dello stadio Philippe Chatrier di Parigi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, errore clamoroso sotto rete: tutti sconvolti a Parigi

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Sinner fa quello che nessuno può fare: il punto che ha sconvolto Roma

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