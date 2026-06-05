Leapmotor | il salto cinese spiegato da chi lo porta in Europa
Leapmotor ha aperto una sede europea e ha iniziato a vendere veicoli in Italia. La società cinese ha presentato modelli elettrici con prezzi competitivi, puntando su tecnologia e autonomia. La rete di distribuzione si espande con concessionarie e assistenza sul territorio. I primi veicoli sono già disponibili presso rivenditori autorizzati, con consegne iniziate nelle ultime settimane. La strategia prevede ulteriori investimenti e crescita nel mercato europeo nei prossimi mesi.
A Pechino, dove l’auto elettrica non è più il futuro ma il presente, Leapmotor si muove con passo sorprendentemente sicuro. Non è soltanto un altro marchio cinese in cerca di spazio in Europa. È il partner con cui Stellantis prova a giocare una partita nuova: portare nel Vecchio Continente prodotti elettrici tecnologici, accessibili e rapidi da sviluppare, sfruttando da una parte la velocità industriale cinese e dall’altra la rete commerciale, produttiva e strategica di uno dei grandi gruppi automobilistici mondiali. Nel mondo dell’auto elettrica cinese, i marchi nascono, corrono e cambiano passo con una velocità che in Europa farebbe venire il fiatone anche a un triatleta professionista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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