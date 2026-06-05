Leapmotor | il salto cinese spiegato da chi lo porta in Europa

Notizia in breve

Leapmotor ha aperto una sede europea e ha iniziato a vendere veicoli in Italia. La società cinese ha presentato modelli elettrici con prezzi competitivi, puntando su tecnologia e autonomia. La rete di distribuzione si espande con concessionarie e assistenza sul territorio. I primi veicoli sono già disponibili presso rivenditori autorizzati, con consegne iniziate nelle ultime settimane. La strategia prevede ulteriori investimenti e crescita nel mercato europeo nei prossimi mesi.