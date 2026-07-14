C’è chi pensa che dovrei chiedere i soldi a mia madre o che io sia ricco Ma ho le bollette da pagare e un budget da rispettare | il figlio di Priscilla Presley fa una raccolta fondi per aprire una pizzeria le critiche sul web
Navarone Garibaldi Garci, figlio di Priscilla Presley, ha avviato una campagna di crowdfunding per finanziare l’apertura di una pizzeria. Ha spiegato di avere bollette da pagare e un budget da rispettare, e ha criticato chi pensa che possa chiedere soldi alla madre o che sia ricco. La richiesta di fondi ha suscitato reazioni contrastanti online, con alcune persone che hanno commentato negativamente sulla sua iniziativa. La raccolta mira a raccogliere circa 5.000 euro.
Navarone Garibaldi Garci, figlio di Priscilla Presley e del produttore musicale Marco Garibaldi, ha scelto di lanciare una raccolta fondi per raccogliere 5.500 dollari e acquistare un forno professionale con cui avviare una piccola attività di pizza biologica a prezzi accessibili. Il suo obiettivo è gestirla dal vialetto della propria casa a Los Angeles. Una soluzione, quella della raccolta fondi, che oggi molti aspiranti imprenditori scelgono di percorrere, ma nel caso del figlio di Presley, in tanti, sui social, si sono chiesti perché non chieda semplicemente un aiuto economico alla madre. Attraverso una serie di Instagram Stories, Navarone ha voluto dare una spiegazione: “Gli hater faranno gli hater. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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