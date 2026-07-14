C’è chi pensa che dovrei chiedere i soldi a mia madre o che io sia ricco Ma ho le bollette da pagare e un budget da rispettare | il figlio di Priscilla Presley fa una raccolta fondi per aprire una pizzeria le critiche sul web

Notizia in breve

Navarone Garibaldi Garci, figlio di Priscilla Presley, ha avviato una campagna di crowdfunding per finanziare l’apertura di una pizzeria. Ha spiegato di avere bollette da pagare e un budget da rispettare, e ha criticato chi pensa che possa chiedere soldi alla madre o che sia ricco. La richiesta di fondi ha suscitato reazioni contrastanti online, con alcune persone che hanno commentato negativamente sulla sua iniziativa. La raccolta mira a raccogliere circa 5.000 euro.