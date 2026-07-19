L’agenda rossa di Paolo Borsellino 34 anni di silenzio e promesse tradite

Notizia in breve

Il 19 luglio 1992, alle 16:58, Palermo è stata scossa da un’esplosione che ha provocato una forte deflagrazione. Questa esplosione ha causato la morte di un magistrato e di altre persone presenti nella zona. L’attentato ha distrutto un’auto blindata e ha portato via molte vite. L’agenda rossa di Paolo Borsellino, che si trovava vicino a lui, non è mai stata trovata. Sono passati 34 anni da quel giorno.