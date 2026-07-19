L’agenda rossa di Paolo Borsellino 34 anni di silenzio e promesse tradite
Il 19 luglio 1992, alle 16:58, Palermo è stata scossa da un’esplosione che ha provocato una forte deflagrazione. Questa esplosione ha causato la morte di un magistrato e di altre persone presenti nella zona. L’attentato ha distrutto un’auto blindata e ha portato via molte vite. L’agenda rossa di Paolo Borsellino, che si trovava vicino a lui, non è mai stata trovata. Sono passati 34 anni da quel giorno.
L’agenda rossa di Paolo Borsellino a 34 anni dalla scomparsa: tra rituali stanchi e verità negate. Il 19 luglio 1992, alle ore 16:58, Palermo veniva squarciata da un boato che non ha mai smesso di riecheggiare. Trentaquattro anni dopo quella domenica di sangue in via D’Amelio, dove persero la vita Paolo Borsellino e i suoi cinque agenti di scorta – Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina – il ricordo dell’Italia si consuma spesso in un copione già scritto: cerimonie ufficiali, corone d’alloro e parole di circostanza che, con il passare delle stagioni, rischiano di svuotarsi di significato. Al centro di questo vuoto istituzionale rimane lei, l’ agenda rossa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Agenda Rossa di Borsellino: La Verità Taciuta da 33 Anni!
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