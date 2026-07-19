L’aeroporto di Scalea cambierà nome in ‘Scalea-Maratea’ per migliorare l’accessibilità alla costa tirrenica. La decisione è stata annunciata durante l’evento “LaRipartenza, liberi di pensare”, promosso da Nicola Porro. Il Presidente della Regione Basilicata e il Presidente della Regione Calabria hanno presentato questa iniziativa congiunta. La modifica mira a potenziare i collegamenti aerei nella zona.

Iniziativa per potenziare l’accessibilità della costa tirrenica. MARATEA (ITALPRESS) – Durante l’undicesima edizione de “LaRipartenza, liberi di pensare”, evento ideato da Nicola Porro, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha rivelato un’importante iniziativa insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Questa proposta mira a rafforzare l’accessibilità dell’area tirrenica, unendo le forze delle due regioni. Uno degli asset principali di questa iniziativa è la proposta di ribattezzare il futuro scalo di Scalea in “Scalea-Maratea”. Questo cambiamento di nome non è solo simbolico, ma rappresenta un riconoscimento del valore strategico di un territorio che si estende su due regioni, Basilicata e Calabria, ma che si configura come un’unica grande destinazione turistica del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’aeroporto di Scalea si chiamerà ‘Scalea-Maratea’: ecco cosa sapere sul futuro scalo.

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