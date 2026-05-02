A Scalea si apre una discussione tra il Comune e alcune associazioni riguardo all’introduzione di nuovi treni Italo. Il Comune ha annunciato un accordo con la compagnia ferroviaria, ma le associazioni contestano la modalità di comunicazione di questa novità. La questione riguarda chi abbia effettivamente ottenuto il nuovo accordo e come siano state gestite le informazioni ufficiali. La disputa si concentra sui dettagli della comunicazione e sulle implicazioni per la comunità locale.

? Cosa scoprirai Chi ha realmente ottenuto il nuovo accordo con Italo?. Perché le associazioni contestano la comunicazione del Comune?. Quali sono i rischi per l'Alto Tirreno con la nuova Alta Velocità?. Come influirà la nuova corsa verso Milano sul turismo locale?.? In Breve Nuova fermata treno 8158 verso Milano operativa dal 14 giugno con frequenza annuale.. Associazioni contestano la paternità del progetto avviato nel 2020 con Italo.. Rischio isolamento Alto Tirreno per incertezza tracciato Salerno-Reggio Calabria.. Servizio pomeridiano 8157 partirà da Reggio Calabria alle ore 15:37.. Dal 14 giugno la stazione ferroviaria di Scalea vedrà un incremento delle fermate dei treni Italo, una novità che ha scatenato una dura polemica tra l’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino e l’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scalea, nuovi treni Italo: polemica tra Comune e associazioni

Notizie correlate

Leggi anche: Non solo Trenitalia e Italo, in Italia arrivano nuovi treni Alta Velocità: date, tratte e città coinvolte

Sciopero dei treni il 27 e 28 febbraio 2026, stop di Trenitalia, Italo e Trenord: orari e treni garantitiDa questa sera alle 21 e fino a domani sera alle ore 20:59 sciopero nazionale dei treni che coinvolge Trenitalia, Italo e Trenord con pesanti...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Italo ferma a Scalea: nuovo treno per Milano; Italo a Scalea, Unione Associazioni Riviera dei Cedri la verità sulle nuove fermate dal 14 giugno; Scalea, fermate Italo: scontro sui meriti; Alta Velocità a Scalea: la cronistoria di un successo nato dal territorio e non dalla politica.

Italo a Scalea, Unione Associazioni Riviera dei Cedri «la verità sulle nuove fermate dal 14 giugno»L’Unione delle Associazioni Riviera dei Cedri rivendica il lavoro svolto dal 2020 e contesta il Comune: risultati frutto di anni di impegno, non di annunci ... quicosenza.it

Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028Italo è pronto a investire 3,6 miliardi di euro per entrare in Germania con l'obiettivo di partire con i primi treni a metà del 2028. Lo annuncia al Sole 24 Ore l'amministratore delegato di Italo, Gia ... ansa.it

LA TRUFFA DEL CARABINIERE L’uomo, originario di Scalea, ha telefonato alla donna raccontandole che il figlio aveva avuto un incidente stradale, poi si è presentato a casa. Dopo la denuncia è stato trovato dai carabinieri nel Napoletano - facebook.com facebook