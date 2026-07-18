Il futuro scalo aereo di Scalea si chiamerà “Scalea-Maratea”. Lo hanno annunciato il Presidente della Regione Basilicata e quello della Calabria durante l’evento “LaRipartenza” a Maratea. La decisione mira a migliorare l’accessibilità dell’area tirrenica. I due presidenti hanno condiviso l’intenzione di rafforzare i collegamenti nella zona, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sui finanziamenti.

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo all’undicesima edizione de “LaRipartenza, liberi di pensare”, l’evento ideato da Nicola Porro in corso a Maratea, ha annunciato insieme al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, un’importante iniziativa destinata a rafforzare l’accessibilità dell’area tirrenica. “Insieme al Presidente Occhiuto abbiamo condiviso la volontà che il futuro scalo di Scalea assuma la denominazione di ‘Scalea-Maratea’, una scelta che riconosce il valore strategico di un territorio che, pur appartenendo a due regioni diverse, rappresenta un’unica grande destinazione turistica del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bardi e Occhiuto: il futuro scalo aereo di Scalea si chiamerà “Scalea-Maratea”

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