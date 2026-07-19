Durante l'ultima puntata di Affari Tuoi, il conduttore si è mostrato molto emozionato, piangendo durante i saluti finali al Teatro delle Vittorie. Dopo aver condotto il programma negli ultimi due anni, ha annunciato il suo addio e si appresta a diventare il prossimo direttore artistico di Sanremo. La sua uscita dal format di Rai 1 è stata accompagnata da un momento di commozione sul palco.

Stefano De Martino profondamente emozionato per l’ultima puntata di Affari Tuoi. Il prossimo direttore artistico di Sanremo non è riuscito a trattenere le lacrime durante i saluti nel finale stagione del format di punta di Rai 1, di cui negli ultimi due anni è stato padrone di casa. Un ringraziamento commosso alla squadra del programma, al Teatro delle Vittorie e anche una dedica speciale a chi ha fatto di quello studio lo storico palcoscenico della televisione italiana. Il saluto di Stefano De Martino La dedica a Pippo Baudo Il trasferimento di Affari Tuoi a Milano e la vendita del Teatro delle Vittorie Il saluto di Stefano De Martino Al... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lacrime di Stefano De Martino nell'ultima puntata di Affari Tuoi, il saluto commosso al Teatro delle Vittorie

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STEFANO DE MARTINO NON RIESCE A TRATTENERE LE LACRIME: L'ADDIO AL TEATRO DELLE VITTORIE COMMUOVE IL PUBBLICO. L'ultima puntata di Affari Tuoi si chiude con una dedica speciale e un lungo applauso. #stefanodemartino #affarituoi x.com

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