Sarà il concerto finale dell’Accademia Rossiniana ad inaugurare domani sera, dopo un anno di lavori, il restaurato Teatro Rossini. Evento che apre anche ufficialmente il Festival Giovane 2026, presentato ieri mattina a Villa Meuccia Severi. L’appuntamento, in programma alle 20, conclude le due settimane di lezioni, conferenze e masterclass della 38esima edizione dell’Accademia ‘ Alberto Zedda ’. Gli allievi, accompagnati al pianoforte da Rubén Sánchez Vieco, interpreteranno arie e duetti del repertorio rossiniano (biglietteria aperta il giorno del concerto). L’Accademia 2026 ha riunito 20 giovani cantanti, provenienti da Kazakistan, Croazia, Italia, Giappone, Canada, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud, Ucraina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Accademia riapre il Rossini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OlimpiadiMilano-Cortina 2026, lo spettacolo della cerimonia di apertura

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Petite Messe Solennelle" di Rossini con i solisti dell’Accademia Lirica

Accademia del Teatro Comunale di Bologna: Rossini protagonista della 2° edizione della rassegnaRossini è al centro della seconda edizione della rassegna organizzata dall’Accademia del Teatro Comunale di Bologna, che porta la lirica nel...

Temi più discussi: L’Accademia riapre il Rossini; Corso regionale a Cagliari per make up artist: via alle iscrizioni per settembre 2026. Come partecipare; Riapre il Teatro Poliziano con l'opera di Henze, Don Chisciotte della Mancia al Cantiere d'Arte; Monadi d’arte: l’Accademia sociale di Ezen trasforma i suoi giardini in una galleria a cielo aperto.

Ciampino, riapre la piscina comunale: orari, prezzi e modalitàDa domenica 19 luglio 2026 a Ciampino riapre ufficialmente la piscina comunale di via Superga, segnando l’avvio della stagione estiva in uno degli ... castellinotizie.it

Riapre il Teatro Poliziano con Don Chisciotte della Mancia al 51/o Cantiere Internazionale d’ArteIl Teatro Poliziano di Montepulciano riapre al pubblico sabato 18 e domenica 19 luglio, alle ore 21.30, con Don Chisciotte della Mancia di Hans ... bigodino.it